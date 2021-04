Este lunes 12 de abril, se registró un tiroteo en una escuela en Knoxville, Tennessee. De acuerdo a lo reportado por la policía, hasta el momento se reporta un muerto y un oficial herido.

Pues, el hecho tuvo lugar en la escuela secundaria Austin-East Magnet, donde hay decenas de efectivos policiales. Además la víctima fallecida no ha sido identificada y señalan que hay un detenido.

Asimismo, el Departamento de Policía local en su cuenta de Twitter indicó; “se registraron varias víctimas de disparos, incluido un agente del Departamento de Policía de Knoxsville. La investigación permanece en desarrollo en este momento. Por favor, evite el área”.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx

