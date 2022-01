Compartir

El terror de instituto adquiere un nuevo significado con la nueva serie surcoreana de zombis de Netflix, «All of Us Are Dead». Está previsto que se convierta en el próximo gran éxito después de la inmensamente popular Squid Game, así que prepárense, amantes de los thrillers coreanos.

Adaptación del webtoon coreano titulado Now at Our School, de Joo Dong-Geun, «All of Us Are Dead» ve cómo se produce un brote de zombis en los terrenos de un instituto, y los estudiantes atrapados deben luchar para escapar o arriesgarse a convertirse en uno de los rabiosos infectados.

Esta serie está protagonizada por la ex alumna de Squid Game (alias Ji-yeong / Player No. 240), Lee Yoo-Mi, junto a Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun y Park Solomon, y está codirigida por Lee Jae-kyu y Kim Nam-soo.

El tráiler, que ya ha recibido más de 8 millones de visitas, gira en torno a los temas de la amistad, la traición y el caos en medio de un apocalipsis zombi. Nos recuerda un poco a Train to Busan con toda esa carrera para sobrevivir, la sangre y los gritos.

Llegará a las pantallas el 28 de enero de 2022, y su estreno se produce en el momento perfecto para el largo fin de semana de la CNY y las vacaciones. Cada episodio durará algo más de 40 minutos, así que coge un par de amigos, muchos aperitivos y prepárate para un atracón.

