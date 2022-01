Una erupción volcánica dejó a Tonga en Oceania en emergencia la madrugada de este sábado. Varios vídeos dieron a conocer la irrupción del agua en el lugar donde ya las autoridades se encuentran trabajando.

El archipiélago ubicado al sur de Samoa se vio golpeada en sus principales urbanismos; varias personas pudieron protegerse del agua que entró al lugar. Las autoridades de esa zona ubicada en Oceanía respondieron ante el desastre.

Tsunami hits Tonga after a giant underwater volcano eruption sends shockwaves across South Pacific….hoping people are ok 🙏

Minutos después de la erupción submarina y la alerta de tsunami las personas buscaron resguardo. Muchas de las casas ubicadas a orillas del océano están hechas para enfrentar este tipo de desastre.

Nukualofa, capital de ese país está a 65 kilómetros donde está el volcán submarino. Grupos de rescate como carros de emergencia han llegado a la zona donde golpeó con fuerza el tsunami.; pero no reportaron mayor novedad.

More chilling images out of #Tonga, as the country reels from the intense Volcanic eruption today 🌋

Electricity & Telecommunications lines are currently down, with the entire South Pacific Kingdom effectively 'offline' from the rest of the 🌍 at present

