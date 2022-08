El poder criollo se hizo sentir este miércoles en las Grandes Ligas, luego de que tres venezolanos conectaron cuadrangulares en las victorias de sus respectivos equipos.

Dicho festival lo inició el tercera base Eugenio Suárez, quien sacudió un jonrón de tres carreras, su 18.º de temporada y segundo en juegos seguidos, frente al as Gerrit Cole; en la victoria de Marineros de Seattle 7×3 sobre Yankees de Nueva York. Gleyber Torres se fue de 4-0, además de un par de ponches, por los Yankees.

Por su parte, Robinson Chirinos conectó trío de imparables, entre ellos su segundo cuadrangular de año, en el triunfo de Orioles de Baltimore 6×3 frente a su exquipo Rangers de Texas.

Anthony Santander dio un doble (15) en cinco turnos para los Orioles, con anotada y remolcada.

SECOND DECK 🤩 pic.twitter.com/jVMsom1rOf

Finalmente, Jesús Aguilar trajo la primera carrera del partido con su 13.º cuadrangular de la campaña, en un encuentro de los Marlins de Miami blanquearon a los Rojos de Cincinnati 3×0. Su compañero Miguel Rojas Falló en cuatro turnos.

up and at 'em, @JAguilarMKE. pic.twitter.com/dMvqw8U30r

— Miami Marlins (@Marlins) August 3, 2022