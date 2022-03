Compartir

La trifulca en Querétaro ha sido el objetivo de los medios de comunicación y de los habitantes de ese estado de México; por todo lo que pudiera traer si las investigaciones se hacen a fondo realmente.

El gobierno de Querétaro tiene a diez hombres detenidos señalados por las personas del problema que se presentó el sábado. El partido del sábado entre el Querétaro y el Atlas terminó en una pelea colectiva.

El país azteca es anfitrión junto a Estados Unidos y Panamá para el Mundial de Fútbol de 2026; pero pudieran perder ese privilegio, además de ser suspendidos en competiciones internacionales; además de suspender a los dos clubes del pleito del sábado.

En México hay mucha preocupación por el hecho sucedido y piden a la FIFA llegar hasta el fondo de las investigaciones; y a las autoridades de prestar toda la colaboración necesaria para eso.

Trifulca en Querétaro

El gobernador del estado de Querétaro en México, Mauricio Kuri González estuvo en contra de lo sucedido en el juego de fútbol. Destacó que va a aplicar todo el peso de la ley ante los responsables del hecho.

«Esto no quedará impune. Me dirijo a ustedes, los criminales: No importa donde estén, donde hayan nacido, o donde se escondan. Voy a dar con ustedes. Lo que hicieron ayer lastimó y ofendió a todas las familias queretanas y de México”; dijo el gobernador.

El fútbol es uno de los deportes más seguidos en México, las barras bravas han sido muy fuertes en los últimos años; y la violencia se ha desatado en varios parques.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»