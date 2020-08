Mike Trout rompió otros récords. Uno en el diamante; dond ees uno de las máximas estrellas de las Grandes Ligas.

Ahora pasó a miembros del Salón de la Fama en el escalafón de WAR de todos los tiempos, además los está superando en artículos de colección.

Una rara barajita de novato de Trout, firmada por él, se vendió el sábado por más de US$3.9 millones; rompiendo el récord de US$3.12 que había sido fijado por la famosa tarjetita T206 de Honus Wagner en el 2016.

La barajita de Trout, que fue lanzada al mercado por Bowman en el 2009; fue evaluada con una condición “Mint 9”, lo que quiere decir que está en perfecto estado.

La tarjeta fue originalmente puesta en subasta en julio; lo mínimo que se podía ofertar por ella era US$1 millón.

La tarjeta había sido comprada hace dos años por US$400,000 por un consultor de apuestas, “Vegas Dave” Oancea; cuando Trout todavía era “solamente” un dos veces ganador del premio JMV de la Liga Americana.

Trout ganó el honor otra vez en el 2019 bateando 45 jonrones; un tope personal, y empezó la jornada del domingo empatado en el liderato de la LA con 10 bambinazos.

“Mucha gente dijo un montón de cosas negativas, como que yo estaba loco, sabes”; le dijo Oancea a Reuters a principios de mes.

“Has podido comprar una cosa’, ‘has podido comprar esto y lo otro’, que yo era estúpido, un pedazo de cartón. Pero es irónico, ahora voy a ganarme cuatro o cinco millones de dólares”, agregó.

Trout ha acumulado 73.5 de WAR; según Baseball-Reference, en 10 temporadas en las Mayores.

Docenas de jugadores que ya están en el Salón de la Fama no sumaron un WAR así durante su carrera; a Trout aún le queda un buen rato.

BREAKING: This Mike Trout Superfractor card has just been sold for $3.84 MILLION in the @GoldinAuctions sale, breaking the record of the Honus Wagner ($3.1M) for the highest price of a card ever sold.

Consignor @itsvegasdave paid a reported $400K for the card two years ago. pic.twitter.com/RtFkq5rb7s

— Darren Rovell (@darrenrovell) August 23, 2020