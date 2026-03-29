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Es una de las notificaciones más temidas por los usuarios en Valencia y el mundo: «Poco espacio de almacenamiento». Muchas veces, la lentitud de nuestro dispositivo no se debe a que sea viejo, sino a la acumulación masiva de archivos residuales en las aplicaciones de mensajería.

WhatsApp, al ser la herramienta principal de comunicación, suele ser la mayor responsable de llenar la memoria con memes, notas de voz y documentos que no necesitamos.

Sin embargo, no es necesario recurrir a medidas extremas como formatear el equipo o borrar toda tu galería de fotos familiares. Aquí te presentamos tres pasos estratégicos para optimizar tu cuenta de forma inteligente.

1. Utiliza el Administrador de Almacenamiento nativo

Pocos usuarios saben que WhatsApp tiene su propia herramienta de «limpieza profunda». Para acceder, ve a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Allí verás un gráfico que te indica cuánto espacio ocupan los archivos. La aplicación clasifica automáticamente los elementos que pesan más de 5 MB y los que han sido «reenviados muchas veces». Revisar estas categorías te permite borrar videos pesados o cadenas de grupos que ya no tienen utilidad, manteniendo intactas tus fotos personales.

2. Desactiva la descarga automática de multimedia

Este es el paso preventivo más importante. Si permites que cada imagen o video que llega a un grupo se guarde en tu galería, tu memoria se agotará en cuestión de días. Dirígete a Ajustes > Almacenamiento y datos y, en la sección de «Descarga automática», selecciona «Ningún archivo» tanto para datos móviles como para Wi-Fi. De esta manera, tú elegirás manualmente qué foto vale la pena descargar y cuál prefieres dejar solo en la nube del chat.

3. Limpieza selectiva de chats y notas de voz

A veces, un solo grupo de WhatsApp puede contener gigas de información. Dentro del administrador de almacenamiento, puedes ver el listado de tus contactos y grupos ordenados por el peso que ocupan. Entra en los grupos de mayor tamaño y selecciona eliminar solo los archivos de un tipo específico (por ejemplo, mensajes de voz antiguos o documentos), mientras dejas seleccionadas las fotos. Las notas de voz, aunque parecen ligeras, se acumulan por miles y ralentizan el sistema operativo al fragmentar el espacio del disco.

Aplicar estos ajustes este domingo no solo hará que tu teléfono sea más rápido para empezar la semana, sino que también prolongará la vida útil de la batería y evitará cierres inesperados de las aplicaciones.

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