Desde finales de abril la información sobre la tumba de Yanis Chimaras se hizo viral; la misma ubicada en el Cementerio del Este en Caracas no tiene placa. La cuenta de Instagram @sonadoresxelmundo dio a conocer la información.

En dicha cuenta hay un vídeo donde fueron a rendirle un homenaje al actor pero allí encontraron que en su lugar no hay lápida. Al parecer desde hace tiempo los amigos de lo ajeno se están llevando varias.

«La tumba no está identificada, no tiene placa. Vinimos al cementerio a visitar su tumba y nos llevamos esta sorpresa. Donde el cementerio nos indicó que está enterrado Chimaras no vimos rastro de su placa, de hecho, un empleado nos confirmó que esta es la ubicación de la parcela, que está rodeado por tumbas que sí tienen placa», comentó el periodista Carlos Zambrano; de la cuenta de Soñadores por el Mundo.

Chimaras murió acuchillado luego de tratar de tratar de intervenir en una situación de secuestro en Guatire, el 24 de abril de 2007. Era uno de los actores más apreciados de la televisión y uno de los que participó en novelas; películas y unitarios.

Es por ello que fueron a rendirle un homenaje pero al llegar al lugar no había lápida. De hecho el lugar se ve desolado y triste. La moda de robarse placas de los cementerios data desde hace décadas.

Tumba de Yanis Chimaras y lo que dijo Laura

Laura Chimaras, hija del actor se manifestó y dijo que pronto vendrá a Venezuela para visitar la tumba de su padre. “Gracias por ir, gracias por notificarnos eso. Yo iré a Venezuela y mandaré a colocar su placa de nuevo. Muchas gracias por ir, de verdad lo valoro mucho», dijo.

