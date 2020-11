Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela –UCV convocan a una movilización el próximo 18 de noviembre para exigir aumento de salarios.

Como medida de protesta en rechazo a los bajos salarios y lo insuficiente para costear los productos básicos de la canasta alimentaria, los trabajadores llaman a protestar.

Argelia Castillo dijo que “Lamentablemente los sueldos desaparecieron, no tenemos HCM, no tenemos seguridad social. Los servicios médicos internos de la universidad no están funcionando. Eso es un llamado que se les hace a las autoridades porque en época de pandemia debería funcionar. No existe sueldo que pueda subsistir”.

Para la clase obrera universitaria el salario establecido en 1.200.000 bolívares sucumbe ante el alza acelerada del dólar en los últimos días y las malas políticas gubernamentales. Tampoco es una solución al problema, porque se compra en dólares los productos.

En este sentido, Castillo aseguró que “Ya está bueno de tantos documentos, ya está bueno de tanta conversadera. Este gobierno simple y llanamente no nos está escuchando, se hace el sordo y se hace el mudo. Aquellas personas que sientan que tienen una necesidad, salgan a la calle a protestar”.

La concentración se realizará en la Plaza Caracas, frente a la avenida Baralt, para comenzar una marcha hacia la Vicepresidencia de la República. UCV convoca a una movilización el próximo 18 de noviembre para exigir aumento de salarios.

Por su parte, Gregorio Alfonso, de la Asociación de Profesores de la UCV, manifestó que “Necesitamos salarios dignos, necesitamos infraestructura adecuada y necesitamos que todo el talento se conserve y nuestros jóvenes no se nos vayan”.

