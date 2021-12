Compartir

















La cantante de 19 años habló del impacto que la pornografía ha tenido en su cuerpo y en su mentalidad mientras hablaba en el programa The Howard Stern Show de SiriusXM el lunes 13 de diciembre.

«Como mujer, creo que el porno es una desgracia. Solía ver mucho porno, para ser honesta», admitió, diciendo que empezó a ver porno cuando tenía 11 años.

La artista dijo que las imágenes sexuales la hacían sentir como «uno de los chicos», pero que la afectaron negativamente de numerosas maneras. «Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanto porno», explicó Billie.

Dijo que las primeras veces que tuvo relaciones sexuales, «no decía que no a cosas que no eran buenas» porque «pensaba que eso era lo que se suponía que me atraía» basándose en su visionado.

Billie compartió: «Estoy muy enfadada porque el porno es tan querido, y estoy muy enfadada conmigo misma por pensar que estaba bien».

También reflexionó sobre cómo las representaciones alteraron sus percepciones sobre cómo deberían ser los cuerpos.

Última entrevista de Billie Eilish

«El aspecto de las vaginas en el porno es una puta locura», dijo. «Ninguna vagina tiene ese aspecto. Los cuerpos de las mujeres no tienen ese aspecto. No venimos así».

En otra parte de la entrevista, Billie se refirió a su vida de pareja. «No soy una mujer que sale en serie», explicó, señalando que no suele «coquetear» con otras personas. De hecho, le resulta difícil tener citas como celebridad: «Es realmente difícil conocer gente cuando la gente te tiene miedo o piensa que estás fuera de su alcance».

La ganadora del Grammy, que anteriormente salió con el rapero Brandon Quention «Q» Adams, añadió: «El año pasado pensé que estaría soltera el resto de mi vida. Sinceramente, no podía ni imaginarme en una relación de ningún tipo». Sin embargo, parece que su perspectiva ha cambiado. «Lo superé muy rápido».

Billie ha compartido otras formas en que los estándares de belleza han impactado en su autoimagen. Por ejemplo, recientemente dijo que volverse rubia a principios de este año la hizo sentir más como ella misma en público, pero volvió a cambiar a un peinado oscuro antes de presentar Saturday Night Live el fin de semana pasado.

Noticias24Carabobo

Sigue leyendo ahora en nuestro portal: Un hombre detenido por pornografía infantil en Caracas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»