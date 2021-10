Los vacunados contra el COVID 19 en Venezuela arribaron a un total de 67% de los habitantes; así lo dio a conocer el presidente Nicolás Maduro, la tarde de este domingo. Llamó a las personas a ir a los centros de vacunación desde mañana.

Comentó el mandatario nacional que desde mañana 1º de noviembre inicia oficialmente la flexibilización en el país. “Durante esta semana la tasa de incidencia fue de 20 casos por 100 mil habitantes, 6 puntos por debajo de la semana anterior”; dijo.

Anunció que esta semana comenzará la vacunación de los niños mayores de 2 años; ya que la próxima meta será del 80% de vacunados para el mes de noviembre. Y pidió que en dos meses el país tenga al menos el 95% de inmunizados.

Vacunados contra el COVID 19

Dijo el mandatario que la meta de vacunación era el 70%, y no se llegó no por falta de vacunas sino porque la gente no ha ido a vacunarse; “les hago el llamado para que vayan a los centros de vacunación”; comentó.

“Hemos llegado al 67% de población vacunada en el país a pesar del bloqueo, tenemos vacunas para inmunizar al 85% de venezolanos”; dijo el jefe de estado. El país en la actualidad mantiene abierto los centros de vacunación.

“Debemos avanzar en la revolución educativa en el pais, si el 87% asistió a clase presencial es una muestra de confianza; en el sistema educativo venezolano, yo le agradezco a todo el magisterio y a todas las familias esa confianza”; expresó.

Más detalles

Destacó el mandatario que habrá clases continuas hasta mediados de noviembre; aproximadamente porque hay que entregar las escuelas al CNE para las elecciones; luego de las elecciones habrá clases hasta diciembre para las fiestas decembrinas

“Esta semana ha sido buena pudimos lograr el inicio de clases y eso me contenta mucho. Venezuela”, comentó. Como expresó que igual que hay que cuidarse y mantener las normas sanitarias.

Dio la bienvenida a la Navidad al país con el encendido de la Cruz del Ávila; o cruz del Waraira Repano. Expresó que ya con esto queda oficialmente abierta la época decembrina.

