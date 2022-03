En la madrugada de este jueves 31 de marzo, se registraron varios sismos en Valencia, estado Carabobo.

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el primer temblor ocurrió a las 4:48 AM a 16 Km al noroeste de Valencia, con una magnitud de 2.8 y una profundidad de 1.7 Km.

Mientras que el segundo movimiento telúrico se registró a las 5:00 AM, con una magnitud de 3.1 a 13 Km al noroeste de Valencia. Tuvo una profundidad de 1.3 Km.

A través de la red social Twitter, varios usuarios reportaron el temblor.

Despierten en Valencia ha temblando ya dos veces 4:45 AM y 5:00 AM 31 de marzo … Despierten

Yo que tengo sueño y no se porque me desperté y volvió a temblar 🤔 eso me quita un poco el sueño #naguanagua #valencia #Venezuela @FUNVISIS

— Yulianna Andrea Jaspe Salcedo (@yuanjasa) March 31, 2022