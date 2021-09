El joven intérprete, Vasco Madueño no llegó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para legalizar los trámites y ser reconocido por el cantante venezolano Guillermo Dávila.

A través de un extenso comunicado, en su cuenta oficial de Instagram, explicó por qué de sus razones. Por ahora, no piensa aceptar el apellido de su padre biológico.

Comenzó diciendo que “Solo escribo estas líneas para hacerles saber el motivo de mi decisión de no aceptar el reconocimiento legal de Guillermo Dávila, mi intención no es entrar en detalles, ni el de enturbiar la imagen de nadie, solo terminar de manera rotunda esta situación que debió manejarse de manera muy privada”.

También, esbozó que «Después de haber conocido a Guillermo, ya que conocerlo ha sido en todo momento lo que yo deseaba y ver que la presión legal se encaminaba hacia el reconocimiento de alguien que todavía no ha dado motivos para poder proyectarme con orgullo de llevar su apellido, es que le escribí la noche del día anterior enviando por WhatsApp, medio por el que hemos estado comunicando, que no estaba preparado para ir a Reniec”.

De igual manera, relató que le pidió a Guillermo Dávila que lo ayudara a extender su fecha de vuelo de retorno a su lugar de residencia. Pero, no obtuvo respuesta, por lo que tuvo que subir al avión y regresar a su tierra.

Finalizó con que “El resto es solo la muestra del porqué no puedo llevar con orgullo su apellido, al menos no por ahora, tengo fe que se dé cuenta de su proceder. Sin embargo, me siento muy orgulloso de llevar en mi ADN sangre venezolana y peruana”.

Ver esta publicación en Instagram

