La joven fotógrafa de 30 años nacida en Caracas, Joselyn Sira, lleva el nombre de Venezuela en alto gracias a un talento poco común en el mundo artístico, la fotografía a recién nacidos.

Conquistando las adversidades, la residenciada en la ciudad de Quito, ha conseguido el éxito y la admiración de sus clientes.

Desde el año 2014, la talentosa Sira mostró talento por las fotografías de paisajes y detalles, veía la fotografía como un hobby para sobreponerse a largas jornadas de trabajo en su puesto como analista de claves de emergencia en una empresa de seguros en la ciudad capital.

Este pasaría a ser de un hobby a una realidad, al decidir perfeccionar su talento visual adquiriendo su primera cámara fotográfica y realizando sus primeros cursos de fotografía tales como; Macrofotografía en el Jardín Botánico de Venezuela, dictado por el profesor Daniel Llavaneras y fotografía básica, dictado por el profesor Roberto Mata.

Llegaría su primera clienta, una amiga, que le pediría una sesión fotográfica de embarazo en el estado La Guaira, un domingo a las 6 de la mañana, a la orilla de una playa.

Esas fotos se convirtieron en el despertar de una pasión que hasta el presente día mantiene cautivando a sus clientes.

Posterior a ver los resultados de su primer trabajo fotográfico de embarazo, incursionaría en la rama siguiendo los pasos de uno de sus ejemplos a seguir, el reconocido fotógrafo de maternal Víctor Pineda.

Al iniciar el año 2016 decide junto a su pareja emigrar a Ecuador, país que había visitado cuatro veces antes de decidir seguir sus pasos en él. “Un país (Ecuador) con más calma, más seguro, en donde podías sacar tu cámara sin que te pasara nada.

El nivel de vida era completamente distinto”, expresó Joselyn. Comenzaría trabajando en un seguro médico en Ecuador, recién a los cuatro días de haber llegado al país aprovechando las oportunidades que les brindaba el nuevo país.

Solo duró 3 meses en su puesto laboral porque decidió seguir su intuición.

Las ideas fluían por su cabeza y su pasión la llevo a preguntarse, ¿Podré realizar las fotos (como las de mi amiga) en este país? Pregunta que la entusiasmó a publicar su trabajo realizado en grupos de la plataforma Facebook.

Esta movida le permitiría conocer a su primera clienta, una mujer embarazada.

Como anécdota, la clienta deseaba hacer sus fotografías en un estudio y en exteriores; Sira al momento no disponía de un estudio propio por el cual decidió realizar un estudio “improvisado”, con luces de jardín en su pieza de alquiler.

Esto fue el inicio de un proceso que arrancaría con 82 sesiones fotográficas de bodas en los siguientes dos años, laborando los viernes, sábados y domingos inclusive algunas veces dos bodas en un mismo día.

Sin dejar un lado, las fotografías de embarazos que los realizaba paralelamente.

“Hay un ciclo, la gente se casa, pasa un tiempo para quedar embarazados, me solicitan que les haga la sesión de embarazo, nace el bebé y me piden que les haga las fotos del recién nacido. Todas las bodas me hacen incursionar en el mundo de la fotografía de recién nacidos”, comentó Joselyn.

La delicadeza y responsabilidad neonatal

“Cuando comienzan los primeros clientes a solicitar las sesiones de recién nacidos, es muy complicado porque abarca tener muchos conocimientos, conocimientos neonatales”, afirmó la fotógrafa.

Continuaría entonces el momento de saltar a la fotografía de neonatales, pero antes de hacer algo irresponsable sin conocimientos, realizaría un curso con una famosa fotógrafa de recién nacidos en Quito llamada Key García.

Al incursionar en este mundo nuevo, empezaría a sentirse cómoda y a enamorarse de los bebés.

Decisión que la llevaría a seguir tomando cursos para perfeccionar sus cualidades. Esta preparación le tomaría aproximadamente un año en donde realizaría cursos de: cuidados neonatales, posicionamiento de recién nacidos, fotografías responsables e incluso de RCP (reanimación cardiopulmonar).

Este amor por el arte de los bebes, la impulso a montar su estudio fotográfico en la ciudad de Quito, registrar su empresa y adecuar sus implementos dirigido a este nuevo ambiente.

La producción de sesiones a los pequeños iría en ascendencia, sus primeros años rondarían los 30-40 por año y posterior a ello, incluso en pandemia, realizarían cifras entre 100 y 150 sesiones de bebes cada año.

Sira, ha ganado premios como el Shine Photo Awards, categoría “bronze newborn”, en mayo del presente año.

A su vez, incursionó en la fotografía de eventos al cubrir “Nos reiremos de esto”, un podcast y stand up comedy, realizado por Alex Goncalves y Jean Mary Curró en su gira en el año 2019 por el país ecuatorial.

Además obtuvo el premio Babyphoto Awards en cuatro ocasiones. Sin duda, un orgullo con sello venezolano.

