Joven venezolana de 28 años de edad, Giohanna Torrealba, sufrió una agresión en Quito, Ecuador. Supuestamente por no poder pagar dos meses de alquiler del lugar donde se alojaba.

De acuerdo al medio El Nacional, la joven tiene tres hijas: una bebé de 8 meses, una niña de 7 años y otra de 11. Tenía un año sin cubrir los gastos relacionados con el servicio de agua. En un medio la contó:

Asimismo, según que la agresión la sufrió cuando se preparaba para abandonar el lugar; porque, en días anteriores había recibido amenazas por parte de sus arrendatarios. Ellos les habrían advertido que sacarían todas sus pertenencias a la calle.

Pues, al ver que no podía más con la situación, la mujer aceptó la propuesta de una amiga: irse a su casa hasta que nuevamente pudiera estabilizarse.

“Me estaba yendo, solo me faltaba montar en el camión la cama de las niñas. Los señores no me la querían entregar, yo les decía que no iba a regresar porque no tenía dinero para darles. Ellos querían dejar la cama de garantía y yo les decía que no”.