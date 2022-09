Este martes los venezolanos mostraron todo su poder en la MLB, luego de que tres compatriotas conectaran par de cuadrangulares en un mismo juego.

En primer lugar tenemos a José Altuve, quien llegó a 28 jonrones en la paliza de Astros de Houston 10 carreras por 2 sobre Cascabeles de Arizona.

‘Astroboy’ conectó un cuadrangular solitario en la misma primera entrada, con lo cual llegó a 12 comenzando un partido en la presente campaña.

Posteriormemente añadió otro en sexta entrada, además de un doblete (35) para terminar el juego de 4-3, con un boleto, cuatro anotadas y par de remolcadas.

Luis García (14-8, 3,81) lanzó pelota de cuatro hits y una carrera en seis entradas completas, en las cuales ponchó a seis contrarios, para llevarse la victoria.

En Washington, Ronald Acuña Jr dio par de jonrones y Orlando Arcia añadió otro en la victoria de Bravos de Atlanta 8×2 sobre los Nacionales.

Con el partido empatado a dos carreras, los dos criollos se combinaron para conectar un ‘bat to bat’ en la quinta entrada. Arcia de esta forma llegó a nueve estacazos.

Un par de innings después, «El Abusador» dio su segundo bambinazo del juego y 15º de la campaña.

Entretanto, Anthony Santander (33) sacudió par de cuadrangulares en juegos consecutivos; aunque no evitó la derrota de Orioles de Baltimore 14×9 ante Medias Rojas de Boston.

BACK-TO-BACK HOMERS AND WE'RE BACK ON TOP! pic.twitter.com/7tp3xZCJJN

El jardinero, quien bateó de 5-3, conectó un estacazo solitario en la tercera entrada, antes de dar otro de dos carreras en el siguiente capítulo. Con esta actuación, refuerza su liderato como el venezolano con más jonrones esta temporada.

He IS the moment. He is HIM. pic.twitter.com/Zekdg6ul7s

— Baltimore Orioles (@Orioles) September 28, 2022