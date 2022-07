La noche de este martes se efectuará el Juego de las Estrellas 2022 en las Grandes Ligas en el Dodger Stadium de Los Ángeles, donde cuatro venezolanos tendrán saldrán como titulares.

Por la Liga Nacional, estarán presentes desde la voz de Play Ball Ronald Acuña Jr, Willson Contreras y William Contreras; mientras que por la Liga Americana participará desde el comienzo Andrés Giménez. El viejo circuito tendrá además en la banca a Martín Pérez, Luis Arráez y Miguel Cabrera.

Con respecto a las alineaciones, en la Nacional, Acuña Jr (RF) saldrá como primer bate, Willson Contreras (C) sexto y William Contreras (BD). Por su parte, Giménez (2B) estará como octavo por la Americana.

En esta edición, Willson y William se convertirán en la séptima pareja de hermanos que jugarán en el Juego de Estrellas; además de los primeros desde el año 2003, cuando saltaron al terreno Brett y Aaron Boone, y la primera pareja en actuar como titulares como Sandy y Roberto Alomar en 1992.

A continuación te mostraremos el Line Up completo el Juego de Estrellas 2022:

Liga Americana

Liga Nacional

Here's how things will look to begin the 2022 #AllStarGame! pic.twitter.com/6LULe7Ypr3

— MLB (@MLB) July 18, 2022