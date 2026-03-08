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El vicecanciller para Europa y Norteamérica, Oliver Blanco, anunció este viernes que Venezuela e Italia han acordado elevar sus relaciones diplomáticas al nivel de embajadas.

«Con Italia, nuestros gobiernos han acordado elevar nuestras relaciones al nivel de embajadores. Un paso positivo que fortalece los lazos entre ambos países y que es una buena noticia para la comunidad ítalo-venezolana», explicó el diplomático.

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Esta decisión oficializa la normalización total del vínculo bilateral tras un prolongado periodo de fricciones políticas. Según Blanco, este paso fortalece los lazos entre ambas naciones y representa una noticia positiva para la comunidad ítalo-venezolana, destacando además la gestión del embajador Giovanni De Vito y su disposición al diálogo como factores clave para alcanzar el acuerdo. Este movimiento diplomático se produce apenas un día después de que se hiciera público el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y Estados Unidos. A través de un comunicado, el Departamento de Estado informó que este acercamiento busca facilitar esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad regional, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política. Por su parte, el Gobierno Nacional confirmó la noticia mediante un comunicado en el que reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo. El Ejecutivo venezolano subrayó que esta relación con Washington se basará en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación.

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