El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció que entre el 9 y el 15 de marzo se realizarán jornadas especiales en diez estados del país para la renovación del registro nacional de vehículos y conductores.
Según la nota de prensa emitida por el ente rector, los operativos se llevarán a cabo en las siguientes entidades y fechas:
Zulia: La Cañada de Urdaneta: 9 de marzo, parroquia Mariano Parra León, Campo O’leary, entre calles Cervantes y Monagas.
– Machiques: 12 de marzo, avenida principal, calle Venezuela, Terminal de Pasajeros de Casigua.
Carabobo: Valencia: 10 de marzo, sede del Concejo Municipal La Bocaína.
– Puerto Cabello: 14 de marzo, parroquia Juan José Flores, Comuna Socialista Los Lanceros.
Apure: Guasdualito: 11 de marzo, Escuela Primaria Victorino Eregua, sector La Victoria.
Aragua: Maracay: 11 de marzo, avenida Fuerzas Aéreas, sector San José.
– Santa Rita: 12 de marzo, sede de la Alcaldía.
Mérida: Pueblo Llano: 11 de marzo, sector La Capellina, Centro de Acopio.
– Ciudad de Mérida: 15 de marzo, Urbanización Carabobo, parroquia Jacinto Plaza.
Táchira: San Juan de Colón: 12 de marzo, calle 10 entre carreras 8 y 9, Casco Central.
Barinas: Sabaneta: 12 de marzo, sede de la Alcaldía.
Anzoátegui: Boca de Uchire: 13 de marzo, carretera nacional Troncal 9, frente a la estación de servicio PDV.
Bolívar: Ciudad Bolívar: 13 de marzo, Hospital Militar Tcnel. Dr. César Andrés Bello D’Escrivan.
– Simón Planas: 15 de marzo, sede de la Alcaldía frente a la Plaza Bolívar.
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