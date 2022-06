Compartir

Venezuela está punteando en el Mundial Junior de Surf de El Salvador 2022; este campeonato empezó el pasado 27 de mayo y termina el domingo 5 de junio. El equipo nacional cuenta con mucho talento para poder alzarse con buenos lugares.

Hoy jueves, la campeona nacional Luna Marcano tuvo una excelente actuación al ubicarse segunda en la clasificación de 16 años. Marcano logró quedar en el segundo lugar con una excelente puntuación delante de la estadounidense Vela Mattive.

Cabe destacar que Marcano en representación de Venezuela es la única latina en quedar en la clasificación del surf; ya que el segundo lugar se lo llevó la china Siqi Yang; mientras el tercer puesto fue para la japonesa Kanon Tkahashi.

Expresó Marcano en una entrevista que tuvo oportunidad de desarrollar una buena ola para poder quedar en los primeros lugares de contienda de surf. La campeona nacional es una de las más seguidas en la competencia internacional que se realiza en El Salvador.

Mundial Junior de Surf de El Salvador y el equipo venezolano

El equipo completo forma así:Damas Sub 18: Valeria Ojeda y Silvana Martínez. Hombres Sub 18: Keoni Lasa, Carlos Lozada y Nelson León. Damas Sub 16: Valeria Benítez, Luna Marcano y Kellyani Flores. Hombres Sub 16: W. Rodríguez, Mike Prada y Yandel Merentes.

Cabe destacar que los venezolanos buscan mejorar su última actuación que logró en 2019 en el mundial juvenil de Estados Unidos; cuando alcanzaron el puesto número 40, la participación venezolana en cuanto al surf ha mejorado y crecido en los últimos años.

Puedes seguir leyendo más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir además esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»