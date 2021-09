La madrugada de este martes 7 de septiembre, Venezuela recibió el primer lote de vacunas del mecanismo Covax.

La información la confirmó el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a través de su cuenta en Twitter.

Thank you, @delcyrodriguezv, #Venezuela Vice President, for a constructive discussion on 🇻🇪's ongoing need for #COVID19 vaccines. Glad that 🇻🇪 received #COVAX doses today, with more to come this autumn. @WHO and @pahowho are committed to continuing to support. @DirOPSPAHO

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 7, 2021