Este miércoles 13 de enero, se pudo conocer que el Ministerio de Salud de Venezuela registró la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus para su uso de emergencia en el país.

«Celebramos la decisión del Ministerio de Salud de Venezuela de aprobar el uso de Sputnik V, una vacuna segura y eficaz para prevenir la propagación del coronavirus«; dijo Kirill Dmitriev, Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

Venezuela se une a otros países que ya aprobaron oficialmente el uso de la vacuna rusa en sus territorios, como Argentina, Argelia, Bolivia, Serbia y Palestina; reseñó RT.

The Ministry of Health of the Bolivarian Republic of Venezuela registers #SputnikV vaccine under the emergency use authorization procedure.https://t.co/CXXg7n3Q0t

— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 13, 2021