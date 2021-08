En una carrera donde la lluvia se convirtió en la gran protagonista, Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Bélgica, con el cual se dio inicio a la segunda mitad de la Fórmula 1.

Las fuertes precipitaciones que cayeron sobre el mítico Circuito de Spa-Francorchamps obligaron inicialmente a suspender la carrera recién iniciada por aproximadamente dos horas.

Posteriormente, el director de carrera Michael Masi dio la orden de reiniciar el Gran Premio con el Safety Car en pista. Sin embargo, ésta solamente duró tres vueltas antes de que sacaran la bandera roja, para finalmente dar por terminada la terminada la competencia y declarar vencedor al piloto holandés.

De esta forma Max Verstappen, quien consiguió la Pole el sábado, se quedó con el primer puesto, seguido de George Russell (Williams) y Lewis Hamilton (Mercedes).

Pese al resultado, Hamilton mantiene el liderado de pilotos sobre Verstappen, puesto que en esta carrera solo se sumó la mitad de los puntos totales debido a que no se completó el 75% de la misma.

Lewis Hamilton's championship lead has been cut to 3 points #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/bTMiRViRxy

Por su parte, la Fórmula 1 emitió el siguiente comunicado en su cuenta oficial de Twitter.

To our fans at the circuit and at home, thank you for your commitment and patience.

Despite every effort, it just wasn't possible to complete a full race today. Safety will always come first.

For only the sixth time in our history, half points will be awarded.#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/dtW2InXrql

— Formula 1 (@F1) August 29, 2021