José Gregorio Vielma Mora, quien fue postulado por la base en Carabobo para las elecciones internas del Psuv, manifestó que viene a trabajar junto al pueblo.

“Nosotros no venimos a una batalla interna en Carabobo, venimos a lanzar alianzas, venimos a escuchar a la gente, a fortalecer todo el contenido ideológico en favor siempre del bienestar social”; dijo durante una entrevista en el programa 100% Noticias.

Asimismo resaltó que hay que hacer una campaña de unidad, reflexión, respeto, consideración, y participación. “Una campaña humilde, sencilla, para poder nosotros establecer el comando de campaña Aristóbulo Istúriz, que nos indica que debemos transitar el camino de lo correcto”, añadió.

Vielma Mora calificó a las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), como un andamiaje armónico, idealista, perfeccionista, con calidad y formación.

“Yo no me postulé, a mí me postuló sin mi consentimiento las bases, porque las bases dijeron si yo soy la unidad de batalla yo decido quién va ser mi comandante en la vanguardia”, agregó.

Los ojos de Chávez

Por otra parte, se refirió a los ojos de Chávez como un símbolo, un elemento de valor y de principio que deben enaltecer porque, a su juicio, forma parte del cuerpo patriótico, de la identidad de la comuna.

“Detrás de los ojos de Chávez hay ternura, pasión, compromiso, enseñanza, ideología, sentimiento, pueblo hecho protagonista, y poder popular”, dijo.

Además destacó que se trata de una elección interna del partido para reconstruir las raíces de donde vienen.

“Nosotros estamos aquí porque nos puso el pueblo, porque el pueblo votó por nosotros y tenemos que devolverles a ellos ese amor y responsabilidad (…) No podemos darles la espalda”, resaltó.

