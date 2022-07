En las últimas horas se hizo viral en redes una compilación de las travesuras más divertidas de Emmanuel, un gracioso emú que vuelve loca a su dueña cada vez que quiere grabar un video para TikTok.

La frase “¡No lo hagas, Emmanuel!” de la granjera Taylor Blake se convirtió en todo un símbolo de la Knuckle Bump Farms, una granja del sur de Florida, en Estados Unidos. Blake la suelta cada vez que el emú advierte que hay una cámara porque sabe que el ave va a picotear el artefacto.

Emmanuel doesn’t always choose violence. Sometimes, he chooses cuddles🥲 pic.twitter.com/q3SbDzYnhW

— eco sister (@hiitaylorblake) July 17, 2022