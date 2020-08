Visión y Opinión – La Imaginación de Laureano Vs la Realidad de Hugo Chávez

Visión y Opinión – El domingo osado un buen amigo me envió un audio del año 2018, en el cual un famosísimo intelectual llamado Laureano, quien en aquel entonces, hablaba de la Luz al final del túnel, y qué había una confrontación entre los intelectuales (ellos) y la Plebe que Gobierna a Venezuela, llegando incluso a denominarnos: los violentos o la desgracia, ya que según Laureano, nosotros, -los nadie de Eduardo Galeano-, el desecho del Capitalismo, debemos ser extirpados del poder y de la faz de la tierra, para que los intelectuales y las familias de abolengo, rescaten al país.

Ahora bien, yo me he puesto a pensar y a analizar, el por qué esas personas tan inteligentes, los intelectuales, las dinastías (conectadas por sus apellidos desde la Colonia), ¿Por qué?, porque ellos no siguieron gobernando a Venezuela, ¿por qué salieron del poder en el año 1998?, ¿por qué no han podido ganar elecciones, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Y ¿por qué sigue sucediendo?, eso es lo que quiero que analicemos juntos.

Si la cosa estaba tan buena en la Cuarta República, si los Gobernantes del momento estaban ungidos de la bendición de los intelectuales y las Castas familiares, porque entonces, existía un 85 por ciento de pobreza extrema, más del 40% de la población era analfabeta, el 45% de deserción escolar, o simplemente falta de cupos para estudiar en todos los niveles, acceso limitado para estudiar en las Universidades, esos gobiernos, según los eruditos intelectuales, gobernaban mejor que nosotros, recordemos que la población en general, la mayoría, los nadie, no tenían derecho a su identidad, muy pocos tenían sus cédulas, otros tenían en su mayoría un certificado, que no servía ni para ejercer el derecho al voto.

En el año 1998, llegó una nueva realidad, irrumpió un personaje diferente, el Comandante Hugo Chávez, que años antes, en 1992, realizó un intento de Golpe de estado en contra de un gobernante ungido por esos intelectuales, el fallecido Presidente Carlos Andrés Pérez. Pues años después, gana las elecciones ese Comandante, prometiendo la reforma absoluta del Estado Venezolano, comenzando por una Constituyente, que dictó una nueva Constitución, y por ende, transformó lo que existía a lo que hoy conocemos como Revolución Bolivariana.

Luego de escuchar el audio de ese tal Laureano, les confieso que me puse a pensar, estos intelectuales, seres superiores en conocimientos y virtudes según Laureano, a nosotros, no nos han podido ganar elecciones; ¿Por qué no le llegan a las mayorías?, a ese pueblo humilde, que vive y padece diariamente las consecuencias del bloqueo y las sanciones del Imperio norteamericano, ¿Por qué no les hacen cambiar de opinión para que apoyen a los políticos ungidos por ellos, por los inteligentes, por las castas familiares, por los de abolengo, y no logran captar o convencer ni siquiera a los de su clase; y miren que ellos (Los Intelectuales), han tenido sus líderes, léase, Henrique Salas, Manuel Rosales, Henrique Capriles, Julio Borges, Henri Falcón, Juan Guaidó, Henry Ramos, y paren ustedes de contar, ¿Por qué los resultados siempre han sido los mismos?, entiéndase las derrotas electorales.

Han intentado en 22 años la vía insurreccional, el Magnicidio, Golpes de Estado, Guarimbas, Las Salidas Uno y Dos, Imposición de Gobierno Imaginario, Sanciones Internacionales, Bloqueo, saqueos de recursos y empresas de la República, persecución internacional, incursión de mercenarios, llamados a intervención militar extranjera, pero nunca han logrado cambiar al Gobierno, ni mucho menos convencer a las mayorías que les apoyen en sus fallidas empresas.

Volteo a ver hacia la Revolución Bolivariana y veo también a los que pudiesen ser consideraros intelectuales, por ejemplo: Luis Brito García, Roberto Hernández Montoya, Roberto Malaver, Pascualina Cursio, Hermann Escarra, Ernesto Villegas; entre otros, que creo no haberlos escuchado haciéndose sentir no como seres superiores a otros, ni mucho menos como tuve la oportunidad de escuchar en el audio al tal Laureano. ¿No crees tú Laureano que esa actitud es la que los aleja de la realidad? Lo dejo para la reflexión.

#CaminandoAndo en Puerto Cabello

Llegó la hora de Puerto Cabello, esta semana entrevistamos al alcalde Juan Carlos Betancourt, quien nos habla de la Gestión Gubernamental, de su persona y del compromiso con el Gobernador Rafael Lacava y el Pueblo Porteño, puedes verlo por Instagram en @JesusSantanderL y escucharlo en Visión y Opinión, por Unión Radio 105.3FM.

Recuerda sintonizar este martes 4 y jueves 6 de Agosto tu programa radial Visión y Opinión; en horario especial de 5:00 pm a 6:00 pm transmitido por la señal de Unión Radio 105.3 FM, moderado por este servidor, Jesús Santander.