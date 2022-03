Compartir

Will Smith fue el ganador como Mejor Actor pero tuvo un altercado con Chris Rock aunque a muchos le pareció una broma de mal gusto. El laureado actor subió al escenario luego que el comediante hiciera chistes malos sobre la esposa de Smith

Rock habló de Jada Pinkett Smith, diciendo que esperaba ver la secuela de G.I Jane, debido a que estaba calva; la esposa de Smith sufre de una condición que le ha hecho perder el cabello; por lo cual su esposo subió y abofeteó al comediante. Chris Rock se negó a presentar una denuncia policial después de ser golpeado por Will Smith.

Luego se devolvió a su puesto y se vio al conocido “Príncipe del Rap” bien molesto; de hecho el mismo Denzel Washington tuvo que calmar a Smith por el altercado con Rock. A muchos le pareció un montaje, pero parece que el percance si pasó en realidad.

Smith al sentarse de nuevo en su puesto dijo: “Keep my wife’s fucking name out your mouth” (Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca). Lo que hizo que se le viera muy molesto por el hecho.

Will Smith y los ganadores de la noche

La noche de los premios de la Academia se vio con risas fingidas, aplausos apagados y mucha competencia entre todos los nominados. De hecho, sigue haciendo falta un conductor del evento y no tantos en una sola noche. De paso , el canal TNT pasó la transmisión en su idioma original y sin doblaje al español.

Coda ganó la estatuilla de la Academia como mejor película del año, Jessi Chastain ganó como Mejor Actriz en The Eyes of Tammy Fay. Billie Eilish y su hermano, Finneas O’Connell, se llevaron el Oscar a la mejor canción original por «No Time To Die». La directora de «The Power of the Dog», Jane Campion, es ahora ganadora del Oscar.

«Drive My Car» de Japón se quedó con el Oscar a la «mejor película internacional». La obra colombiana “Encanto” ganó como mejor película animada. Aunque con nervios Sebastián Yatra cantó; como otras estrellas estuvieron en la noche.

“Espero me vuelvan a invitar”

El actor y ganador del Oscar pidió disculpas a la Academia por lo sucedido y destacó que esperan que lo vuelvan a invitar.

