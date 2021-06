Wisin y su esposa, Yomaira Ortiz, esperan su cuarto hijo, reveló este domingo la revista Hola!, edición de Estados Unidos.

Tras haber experimentado hace cinco años una terrible pérdida, la pareja reveló, en exclusiva para la revista, detalles de esta increíble noticia. También el sexo y el nombre del próximo integrante de la familia⁠.

«Es una noticia que estamos disfrutando cada día porque aún no lo creemos», expresó Wisin.

El cantante puertorriqueño y su esposa, no contaron con que el destino les tenía una grata sorpresa para este 2021.

Yomaira tiene casi 5 meses de embarazo. Durante la entrevista reveló que será un varón y llevará por nombre Daniel.

También, se pudo conocer que la pareja decidió vivir en Puerto Rico, en compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

“Amo a mi bebé, amo a mis hijos, a mi esposa, son para mí una bendición, han sido llaves de mi madurez, así que me siento feliz de que esto sea una contestación divina y eso me llena. Los dos estamos saludables así que podemos disfrutar de este proceso”; comentó Wisin.

Los otros hijos de la pareja son Yelena de 12 años y Dylan de 13.

La pareja tuvo hace cinco años una tercera hija, Victoria, quien padecía un trastorno genético conocido como Trisomía 13 y falleció a los 30 días de haber nacido; reseñó El Nacional.

“Lamentablemente, nunca un hijo y un ser querido se superan con una prueba como esa, siempre está ahí, ni este hijo tampoco suplanta o de una forma tapa ese dolor. No, no es así. Son cosas diferentes pero gracias Dios estamos viviendo, después de aquella tormenta, un momento bonito. Fue algo que no pedimos”, explicó el cantante puertorriqueño.

