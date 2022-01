Compartir

Wordle salió en noviembre de 2021 como un juego sencillo y el mismo se ha convertido en algo que enloqueció a Estados Unidos. Las personas que lo han jugado indican que el mismo ha sido un boom.

Su creador Josh Wardle lo hizo como un juego sencillo el cual pueden tenerlo niños, jóvenes, adultos y hasta los de avanzada edad. Solo empleas unos minutos diarios en encontrar la palabra que se llama: “palabra del día”.

Los conocedores de los juegos afirman que el mismo es adictivo si consigues la palabra del día puedes seguir jugando; de perder tienes que esperar al otro día para poder tener una nueva oportunidad y así sucesivamente.

Destacó el creador del juego que no lo monetizó pero las copias del mismo salen con otro nombre y monetizado; pero que lo creo para aquellas personas que tienen al menos cinco minutos libres; los que están esperando el bus o esperando a un amigo.

Wordle se hizo viral en Estados Unidos

En más características del juego se destacan que el principio del mismo es totalmente básico; tienes que acertar la palabra en un total de cinco intentos. Si aciertas las letras que estás colocando aparecen en verde; si las mismas son incorrectos están en una casilla amarilla.

El juego es considerado un impacto en Estados Unidos donde el nombre del mismo con la etiqueta abunda en las redes sociales. Muchos lo consideran como un pasatiempo o distracción.

Otra de las características del creador del juego es que no quiso hacerle publicidad, dejó que su misma fama lo hiciera viral. Logró que el mismo se posicionara como uno de los pasatiempos más buscados.

Además de que para tener el juego no necesitas nada de tus datos personales. «La gente aprecia la existencia de esta cosa en línea que es solo divertida», destacó su creador al The New York Times.

