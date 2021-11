El legendario exjugador del Barcelona Xavi Hernández se convirtió este viernes en el nuevo entrenador del club por lo que resta de temporada y las dos siguientes.

La noticia se conoció luego de que el ahora técnico culé acordó con los dirigentes del Al-Sadd la rescisión de su contrato, después de que él mismo pagó la cláusula liberadora que mantenía desde su última renovación

De acuerdo con lo informado por la entidad catarí en sus redes sociales, además del pago de la cláusula efectuado por Xavi, Barça y Al-Sadd mantendrán una «cooperación práctica en el futuro».

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

