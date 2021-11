Un tanto del venezolano Yangel Herrera permitió al Espanyol derrotar uno a cero a la Real Sociedad, en partido correspondiente a la decimoquinta fecha de La Liga.

Pese a que la Real Sociedad marcó el ritmo, se topó con un buen Diego López en la portería del Espanyol. El meta desvió un tiro de Le Normand a un poste en primera ocasión clara del juego; y a medida que avanzó el choque, el fútbol más ofensivo de los de Imanol se diluyó y el pulso se equilibró.

En la segunda parte, el cuadro vasco mantuvo su dominio y en el minuto 63 estrelló un balón en un poste e Isak. Dos minutos después, lo envió al fondo de la red picándolo con precisión ante Diego López, pero el VAR anuló el gol tras una larga deliberación porque la pelota tocó antes en el árbitro.

Cuando Real Sociedad mostraba mayores argumentos para irse arriba, los locales acertaron cuando más lo necesitaban y Yangel Herrera firmó el 1-0 en el minuto 77 con un latigazo desde la frontal.

La diana dio alas al Espanyol, dispuesto a sentenciar el duelo. Lo probó Raúl de Tomás, sin éxito, y después Wu Lei, que adelantó en exceso el balón cuando encaró a Remiro. Los locales sellaron el triunfo tras resistir en el tiempo añadido.

Yangel Herrera is the match-winner for Espanyol! 🔵⚪

An impressive win for the home side against Real Sociedad 👏 pic.twitter.com/SOVQu2xhib

— Premier Sports (@PremierSportsTV) November 28, 2021