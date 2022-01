Compartir

















Los Yankees de Nueva York ascendieron a Rachel Balkovec a manager en las ligas menores, específicamente en la filial de clase A baja, Tampa, para convertirse en la primera mujer manager en la historia de Grandes Ligas, informaron dos personas al tanto del movimiento.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el equipo aún no anuncia su nombramiento como manager de ligas menores.

Yankees designaron a la primera mujer manager en Grandes Ligas

Rachel Balkovec, de 34 años, llegó a la organización de los Yankees como instructora de bateo de Ligas Menores en 2019. Su primer empleo en el béisbol profesional se dio como instructora de acondicionamiento de los Cardenales de San Luis.

