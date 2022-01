Compartir

















Yulimar Rojas celebra el segundo aniversario con su pareja a través de sus historias en Instagram, como también reveló el nombre de la dama que le ha robado el corazón.

La medallista olímpica publicó tres fotos junto a ella donde se aprecia el buen momento que vive junto a su pareja. «Sé feliz y abraza mucho» agregó la ganadora de la medalla de oro en salto triple en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

El pasado 8 de noviembre, Yulimar Rojas también habló de su relación; manifestó que es importante sentirse amada y respetada.

Rojas también confesó que ha recibido mucho apoyo de su nueva pareja; sin embargo, no reveló el nombre de su nuevo amor. «Es importante todo su apoyo», dijo; al tiempo que sostuvo que el respeto es fundamental para el bienestar de las relaciones en pareja.

Sueño con ser mamá

«Yo soy una mujer soñadora, uno de mis sueños es ser madre, tener una familia, brindarle mucho cariño a mis hijos»; dijo. Sin embargo, manifestó que sus planes de ser madre no son tan pronto.

Yulimar Rojas reiteró que es importante sentirse amada y respetada. «Sigo viviendo mi experiencia de tener una bella persona que me quiere, me cuida y me respeta»

