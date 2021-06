Antes del 15 de junio, la Corte Penal Internacional (CPI) anunciará si abre investigación contra Venezuela, así lo informó la fiscal Fatou Bensouda.

Durante una entrevista con la agencia EFE, aseguró que “El asunto está ahora a la espera de los jueces y no hay mucho más que pueda decir, al menos en esta etapa”. Confía poder hacer pública su decisión sobre el país caribeño “antes de que finalice” su mandato, es decir, antes del 15 de junio.

Así mismo, aseveró que se ha presentado una respuesta incluyendo “ejemplos y estadísticas del compromiso que hemos tenido con Venezuela durante todo este tiempo”. “Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta”, aseveró la fiscal.