El jardinero los Yankees de Nueva York Aaron Judge conectó la noche de este miércoles su cuadrangular número 61 de la temporada, con lo cual igualó al legendario Roger Maris con la marca de más jonrones para una temporada en la Liga Americana.

En presencia de Roger Maris Jr, hijo del mítico jugador del cuadro neoyorquino, Judge dio el histórico batazo en el séptimo inning del encuentro entre Yankees y Azulejos de Toronto. De esta forma puso a ganar a su equipo cinco carreras por tres.

61 years since 61.

Aaron Judge has written his name alongside Roger Maris in baseball's record books. pic.twitter.com/1V4Gums34C

— New York Yankees (@Yankees) September 29, 2022