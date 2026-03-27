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Un sujeto vinculado a bandas criminales de Valencia, apodado «Bambino Aguado» resultó abatido tras enfrentarse a comisiones de la Estación Policial El Parral, en Prebo.

Funcionarios del Centro de Coordinación Policial Valencia Norte sostuvieron una intervención legal la tarde de este viernes en el sector Las Palmas. El suceso se registró específicamente en la avenida Cuatro de Prebo. Cuando dos sujetos armados intentaron atacar a la comisión policial que realizaba labores de patrullaje preventivo en la zona.

Durante el intercambio de disparos, resultó herido un individuo presuntamente apodado “Bambino Aguado”. Quien según investigaciones preliminares formaba parte de un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) que opera en el norte de la ciudad. El sospechoso fue trasladado de urgencia al CDI de La Viña, donde falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones.

Abatido durante enfrentamiento en Prebo

Por su parte, el segundo implicado en el ataque logró evadir a las autoridades huyendo hacia una zona residencial cercana, lo que generó un despliegue de búsqueda en los alrededores de Prebo. En el sitio del enfrentamiento, los oficiales lograron incautar un arma de fuego tipo revólver y una motocicleta que era utilizada para desplazarse por la parroquia San José.

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El procedimiento quedó notificado oficialmente al Ministerio Público, mientras que expertos del CICPC, adscritos a la Delegación Municipal Las Acacias, realizaron el levantamiento de las evidencias y coordinan las actuaciones correspondientes.

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