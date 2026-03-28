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El legendario golfista estadounidense Tiger Woods, volcó su vehículo por accidente este viernes en la localidad de Jupiter Island, Florida, según informaron las autoridades locales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Martin confirmó que el accidente ocurrió poco después de las 2:00 p.m. El vehículo de Woods terminó volcado sobre el lado del conductor en una zona cercana a su residencia.

Tiger Woods fue arrestado tras su accidente en Florida

La oficina del alguacil del condado de Martin confirmó que Tiger Woods fue detenido y acusado de conducir bajo la influencia de alguna sustancia con daños a la propiedad. Según el reporte oficial ofrecido en rueda de prensa, el atleta de 50 años se negó a someterse a una prueba de orina tras el siniestro, aunque dio negativo en el examen de aliento para detectar alcohol.

Así mismo se detalló el suceso. El Land Rover conducido por Woods intentó rebasar a gran velocidad a una camioneta con remolque en una carretera estrecha. La maniobra terminó en un impacto contra la parte trasera del otro vehículo, provocando que la unidad del golfista volcara sobre el lado del conductor. Afortunadamente, el deportista viajaba solo y resultó ileso del fuerte impacto.

Los oficiales que atendieron la escena describieron a Woods como un conductor «cooperativo, aunque no quiso incriminarse a sí mismo». Sin embargo, destacaron que se encontraba en un estado «letárgico», lo que levantó sospechas inmediatas sobre el consumo de alguna sustancia. Debido a los cargos y los protocolos del estado de Florida, el ganador de 15 «majors» deberá permanecer al menos ocho horas en la cárcel antes de ser puesto en libertad bajo fianza.

El suceso ha encendido las alarmas en el mundo del entretenimiento y el deporte debido al historial de lesiones que arrastra el ganador de quince «majors».

Accidente de Tiger Woods en Florida

Este incidente ocurre justo cuando Woods se preparaba para su regreso definitivo al golf tras superar una cirugía de espalda en octubre y la rotura del tendón de Aquiles sufrida en marzo de 2025. Apenas el pasado martes, el atleta había competido por primera vez en más de un año durante las finales de la TGL con su equipo, el Jupiter Links GC.

Tiger Woods, de 50 años, ya sobrevivió a un accidente similar en febrero de 2021 en California, donde sufrió fracturas abiertas en su pierna derecha que requirieron múltiples cirugías de emergencia.

¿Quién es Tiger Woods?

Nacido en 1975, Tiger Woods es un golfista profesional estadounidense considerado uno de los mejores y más influyentes jugadores de la historia. Con 15 majors y 82 victorias en el PGA Tour, igualó el récord histórico de Sam Snead, revolucionando el golf y convirtiéndose en un fenómeno mediático y deportivo global. Entre sus logros destacan cinco títulos del Masters, tres Abiertos de EE. UU., tres Abiertos Británicos y cuatro Campeonatos de la PGA. Además, fue el primer golfista afroamericano en alcanzar el primer puesto en el Ranking Mundial Oficial de Golf.

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