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Recuperado un vehículo tipo camioneta marca Toyota en el estado sucre. El procedimiento fue realizado por funcionarios de la División de Investigación Penal (DIP) quienes localizaron el automotor en el sector El Milagro del municipio Ribero.

Los efectivo lograron la ubicación de una unidad que se encontraba abandonada a un costado de la vía. El hallazgo se produjo específicamente en la carretera nacional que conecta a las poblaciones de Cariaco y Carúpano, en la parroquia Cariaco del estado.

Recuperado vehículo Toyota en Sucre

De acuerdo al reporte oficial, se trata de una camioneta marca Toyota, modelo 4 Runner, de color gris. Al momento de la inspección por parte de los oficiales de la DIP, el vehículo presentaba daños materiales visibles en su carrocería, presuntamente producto de un accidente de tránsito ocurrido recientemente en la zona.

Tras el procedimiento de verificación y aseguramiento, la unidad fue removida del sitio para garantizar el libre tránsito en esta importante arteria vial del oriente del país. Las autoridades policiales realizaron el registro correspondiente de las características del automotor para iniciar las averiguaciones pertinentes sobre su propiedad y las causas del siniestro.

El vehículo recuperado quedó bajo la custodia y disposición del Ministerio Público, organismo encargado de coordinar las investigaciones para determinar si la camioneta está involucrada en otros hechos irregulares o si sus ocupantes requirieron atención médica tras el fuerte impacto.

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