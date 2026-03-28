Compartir

Los productores confirmaron que iniciaron las gestiones formales para incluir a Venezuela en la próxima gira mundial de la mítica banda Guns N’ Roses.

La industria del entretenimiento en el país sumó un nuevo capítulo histórico tras los anuncios realizados por los productores Omar Enrique y Omar Acedo. Durante un encuentro con los medios, los «Omares» revelaron que se encuentran en negociaciones activas para traer a la agrupación estadounidense Guns N’ Roses, marcando lo que sería el regreso de los grandes espectáculos de rock de estadio a suelo venezolano.

«Estamos trabajando para que Venezuela sea una parada obligatoria en las giras de artistas de talla mundial», destacaron los productores al referirse a la posibilidad de ver a Axl Rose y Slash nuevamente en el país.

Guns N’ Roses en Venezuela

Aunque todavía no se han confirmado fechas específicas ni el recinto del evento, el anuncio ha generado una ola de expectativas entre los fanáticos del género. Esta iniciativa forma parte de un ambicioso plan de reactivación de conciertos para el segundo semestre de 2026, el cual también contempla negociaciones con otros exponentes globales como Romeo Santos y Prince Royce.

Por ahora, los promotores instaron a la colectividad a mantenerse atenta a los canales oficiales para el anuncio definitivo. De concretarse, este concierto representaría uno de los hitos más importantes de la década para la escena musical venezolana, consolidando nuevamente al país como una plaza atractiva para las leyendas vivas de la música internacional.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¿Bajo efectos de sustancias? Tiger Woods fue arrestado tras su accidente en Florida