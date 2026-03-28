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La Asamblea Nacional publicó este viernes el listado oficial de los postulados que formalizaron su inscripción para Defensor del Pueblo durante el periodo de prorroga.

El Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano dio a conocer los nombres de los 18 ciudadanos que aspiran al cargo. Entre los nuevos candidatos destacan figuras como Marialbert Barrios, Hely Vladimir Villegas Poljak, Luis Daniel Álvarez Venegas, Juan Carlos Laya Peñaranda y Eglee González Lobato, quienes ahora forman parte del proceso de selección parlamentaria.

Postulados a Defensor del Pueblo tras prorroga

La lista la completan Fernando Bello, Jelitza Bravo, Luis Constantini, Carlos Granadillo, Javier Herrera, Moises Martínez, Gabriel Pérez, Robinson Zapata, Doriani Rodríguez, Aleida Rojas, José Silva, Edgardo Toro y Mario Vegas. Estos nombres se suman a los postulados iniciales para conformar el grupo definitivo que será evaluado por los diputados para renovar la titularidad de la Defensoría del Pueblo.

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