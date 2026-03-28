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El actor James Tolkan, reconocido por su papel en la trilogía de ‘Volver al Futuro’, falleció este viernes a los 94 años.

James Tolkan, apagó su luz en paz en su casa de Lake Placid, según confirmó Bob Gale a TMZ. El actor de carácter se hizo famoso por interpretar al severo subdirector Strickland, quien siempre reprendía a Marty McFly en la gran pantalla.

Fallece el actor James Tolkan

Además de su icónico rol en la saga de ciencia ficción, Tolkan destacó en clásicos ochenteros como Top Gun y Juegos de Guerra. A pesar de sus personajes rudos, su agente lo describió como un hombre encantador que amaba compartir con sus fanáticos.

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