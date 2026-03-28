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Hay sonidos que el tiempo no ha podido borrar de las calles de la costa carabobeña. A esta hora, cuando el silencio del mar se vuelve pesado, en Puerto Cabello, algunos aseguran escuchar el crujir de maderas viejas y el trote de caballos cansados, no es el viento… es el Carretón Infernal.

La historia detrás del mito: En el siglo XVIII, el «Puerto de las aguas mansas» no era sinónimo de riqueza, sino de peste. La enfermedad arrasaba con tanta fuerza que los españoles sellaron la ciudad. En medio de la agonía, surgió una figura lúgubre: el carretero.

Carretón Infernal de Puerto Cabello

Su misión era macabra: recorrer las calles de tierra recogiendo cuerpos. No importaba si el corazón aún latía débilmente; si estabas en la calle, terminabas en el carretón. El destino era una fosa común o las rocas para que los zamuros hicieran su parte.

El eco del presagio: Cuentan que el sonido de esas ruedas de madera se quedó grabado en las paredes del casco histórico. Hoy, siglos después, se dice que si escuchas el carretón pasar frente a tu casa a medianoche, es porque alguien está por dar su último suspiro… una advertencia lenta y dolorosa.

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