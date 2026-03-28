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Un hombre le propinó una golpiza a su novia en Barquisimeto y quedó detenido. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal San Juan Lara, realizaron la detención de Ermis Antonio Álvarez Salcedo (25). En San Juan, parroquia Guerrera Ana Soto, municipio Iribarren, estado Lara, por agredir a su novia, una joven de 17 años.

Propinó una golpiza a su novia en Barquisimeto y quedó detenido

Se pudo conocer que Álvarez, había revisado el dispositivo celular de la víctima, donde visualizó unos mensajes que esta tenía con un amigo. Por lo que le molestó, la sometió y propinó varios golpes.

Al momento de ser ubicado, este intentó evadirse, originándose una persecución que culminó a los pocos metros, quedando a la orden del Ministerio Público.

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