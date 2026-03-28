Lo más vistoPortadaSucesos

Le propinó una golpiza a su novia en Barquisimeto y quedó detenido

By Redacción Carabobo
0
112
Le propinó una golpiza a su novia en Barquisimeto

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un hombre le propinó una golpiza a su novia en Barquisimeto y quedó detenido. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal San Juan Lara, realizaron la detención de Ermis Antonio Álvarez Salcedo (25). En San Juan, parroquia Guerrera Ana Soto, municipio Iribarren, estado Lara, por agredir a su novia, una joven de 17 años.

Propinó una golpiza a su novia en Barquisimeto y quedó detenido

Se pudo conocer que Álvarez, había revisado el dispositivo celular de la víctima, donde visualizó unos mensajes que esta tenía con un amigo. Por lo que le molestó, la sometió y propinó varios golpes.

Al momento de ser ubicado, este intentó evadirse, originándose una persecución que culminó a los pocos metros, quedando a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Un lesionado tras choque de un autobús con cuatro vacas en la Autopista Valencia Campo Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCICPC
Artículo anterior
¿Escuchas las ruedas sobre el empedrado? El Carretón Infernal de Puerto Cabello
Artículo siguiente
Parque Fernando Peñalver: El plan perfecto para los niños y el picnic en Valencia
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes