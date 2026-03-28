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Ubicado a lo largo de la Avenida Paseo Cabriales, el Parque Fernando Peñalver se mantiene como el corazón verde de Valencia. Con sus más de 7 hectáreas de extensión, este pulmón vegetal no solo ofrece un respiro al caos urbano, sino que se ha consolidado como el epicentro de la vida familiar y deportiva en el estado Carabobo.

Horarios y Acceso

Para este 2026, el parque mantiene sus puertas abiertas al público de martes a domingo, en un horario comprendido desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Es importante recordar que los lunes el recinto permanece cerrado por labores de mantenimiento profundo, a menos que se trate de un día feriado, en cuyo caso se habilita para el disfrute de los ciudadanos.

Actividades Permitidas y Deporte

El Peñalver es el lugar predilecto para los corredores y amantes del yoga. Sus caminerías de arena y asfalto (que conectan con el sector Negra Hipólita) son ideales para caminatas, trote y ciclismo suave. Además, el parque cuenta con:

Canchas deportivas: Espacios para la práctica de baloncesto y entrenamiento funcional.

Zonas de meditación: Áreas boscosas cerca del río Cabriales que brindan la paz necesaria para la lectura o el mindfulness.

Avistamiento de fauna: Un atractivo educativo donde se pueden observar ardillas, iguanas y diversas especies de aves locales

Diversión para los más pequeños

El área infantil es, sin duda, la joya del parque. Los niños pueden disfrutar de la famosa «ciudad miniatura», un circuito que simula calles con semáforos y señales de tránsito, perfecto para que practiquen con sus bicicletas, patines o monopatines mientras aprenden educación vial. Asimismo, existen diversos sets de toboganes y columpios distribuidos en las áreas verdes.

Picnic y Gastronomía

Para quienes buscan un día diferente, las zonas de picnic bajo la sombra de sus inmensos árboles son ideales. Se permite el ingreso de alimentos y bebidas no alcohólicas, siempre bajo la premisa de «basura cero» para preservar el ecosistema. Si prefieres no cargar con suministros, el parque cuenta con una zona de establecimientos comerciales donde podrás encontrar desde snacks y helados hasta opciones más completas como empanadas y cafés.

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