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El deseo de lucir una piel luminosa, uniforme y sin imperfecciones —conocido en el mundo de la cosmética coreana como «Glass Skin»— ha llevado a rescatar uno de los secretos de belleza más antiguos y efectivos del mundo: el tónico de agua de arroz.

Este ingrediente, que ha pasado de generación en generación en Asia, se ha convertido en el aliado perfecto para quienes buscan una rutina de cuidado facial minimalista, efectiva y económica.

Guía paso a paso: Cómo preparar y aplicar tu tónico casero

Existen dos métodos principales, pero el de maceración en frío es el más popular para conservar las vitaminas:

Limpieza previa: Lava media taza de arroz orgánico con agua común para eliminar impurezas y polvo. Desecha esa primera agua. Maceración: Coloca el arroz limpio en un recipiente con una taza de agua destilada o filtrada. Déjalo reposar entre 30 y 60 minutos. Agita ocasionalmente para que el agua se torne blanquecina. Filtrado: Cuela el líquido y viértelo en un envase con atomizador o un frasco de vidrio limpio. Aplicación: Con el rostro limpio, aplica el tónico con un disco de algodón o directamente con las manos mediante ligeros toques. No es necesario enjuagar. Úsalo mañana y noche antes de tu crema hidratante o protector solar.

Precauciones: ¿Es apto para todo tipo de piel?

En líneas generales, el agua de arroz es apta para todo tipo de pieles, incluyendo las grasas (por su efecto astringente) y las secas (por su hidratación). Sin embargo, al ser un producto natural sin conservantes, es vital mantenerlo refrigerado y desecharlo después de 4 o 5 días para evitar la proliferación de bacterias.

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