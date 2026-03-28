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Luego de tres días detenida, la exponente dominicana Yailin La Más Viral ha reaparecido en sus plataformas digitales para dirigirse a su público por primera vez desde que fuera puesta en libertad bajo una garantía económica de RD$500,000.

Este beneficio procesal se produce en el marco de la investigación que enfrenta por su presunta vinculación a la posesión ilegal de armas de fuego.

A través de un extenso y emotivo comunicado publicado en sus historias de Instagram, la intérprete de «Chivirika» aseguró que sus palabras nacen «desde lo vivido». Con un tono notablemente más reflexivo que en ocasiones anteriores, la artista dejó entrever el impacto emocional que ha tenido este proceso judicial en su vida personal y profesional.

«Este proceso me marcó, me dolió, pero también me transformó. Hoy camino más fuerte, más consciente y con el corazón lleno de gratitud», manifestó la dominicana. Estas declaraciones sugieren un posible cambio en la proyección de su imagen pública, alejándose momentáneamente de las polémicas para centrarse en su crecimiento individual.

Futuro profesional

A pesar de la tormenta legal, los fanáticos de la urbana esperan que este suceso sea el punto de partida para nuevos lanzamientos musicales. El entorno de la artista ha insinuado que la música será su principal refugio para canalizar lo aprendido en esta etapa. Por ahora, Yailin se mantiene enfocada en su bienestar y en cumplir con los requerimientos de la justicia dominicana, mientras el mundo del espectáculo sigue de cerca cada uno de sus movimientos.

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