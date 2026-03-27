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Un lesionado tras choque de un autobús con cuatro vacas en la Autopista Valencia Campo Carabobo

By Redacción Carabobo
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choque de un autobús con cuatro vacas
Fotos: Bomberos del municipio Libertador.

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Un choque de un autobús con cuatro vacas en la Autopista Valencia Campo Carabobo (AVCC) dejó una persona lesionada. El hecho vial ocurrió a la altura del sector barrera adyacente a Altos de Barrera hoy 27 de marzo de 2026 a las 3:07 minutos de la madrugada.

Informó el Cuerpo de Bomberos del Municipio Libertador (Carabobo), que la comisión procedió a aplicar las medidas de seguridad pertinentes. Tras constatar el impacto de un vehículo de transporte privado (tipo Express) contra cuatro (04) animales bovinos (vacas).

choque de un autobús con cuatro vacas
Foto: Bomberos Libertador.

El incidente dejó un saldo de un ciudadano lesionado, quien presentó: Escoriación en extremidad inferior derecha, estable ,consciente y orientado en tiempo y espacio. El cual fue atendido en el lugar.

La unidad de transporte involucrada quedó bajo la responsabilidad de los funcionarios del Puesto de Atención al Ciudadano (Tránsito Mayorista). La misma sufrió severos daños en su parte frontal.

Choque de un autobús con cuatro vacas en la Autopista Valencia Campo Carabobo

En el lugar estuvieron presentes Bomberos de Libertador (Unidad Ambulancia Vida 09). Además de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana de Tránsito. Como uniformados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

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SourceBomberos del Municipio Libertador
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