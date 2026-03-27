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Las efemérides de hoy 27 de marzo, nos recuerdan que El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año. Y fue creado por Instituto Internacional del Teatro (ITI) en el año 1961. Su principal objetivo, es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial.

Se crea la Provincia de Venezuela (1528). El rey Carlos I de España emite una real cédula mediante la cual declaraba constituida la Provincia de Venezuela.

El presidente Antonio Guzmán Blanco decreta convertir la Iglesia de la Santísima Trinidad de Caracas en Panteón Nacional. Para albergar allí los restos de Simón Bolívar y de todos los personajes ilustres del país (1874).

Nace Antonio Arraíz (1903) Poeta, novelista, cuentista y ensayista venezolano.

Muere Yuri Gagarin (1968) Cosmonauta soviético. Fue el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Datos interesantes de los viajes al espacio exterior.

El actor Marlon Brando rechaza el premio Óscar por su interpretación en la película El Padrino (1973). Lo hizo como un acto de protesta para llamar la atención sobre el trato injusto y la representación negativa de los nativos americanos en la industria del cine.

Se estrena la película romántica de comedia dramática estadounidense Dos extraños amantes, dirigida por Woody Allen y distribuida por United Artists (1977).

Efemérides de hoy 27 de marzo

Se inaugura el segundo tramo de la Línea 1 del Metro de Caracas, La Hoyada-Chacaíto (1983).

Nace Chloe Marshall (1991) Modelo de talla grande inglesa, conocida por haber sido portada de la revista Plus Model en marzo de 2010.

Muere John Walson (1993) Comerciante estadounidense, conocido como el padre de la televisión por cable. En 1948, John Walson tenía una tienda de artículos eléctricos en Pensilvania, pero tenía dificultades para vender sus televisores.

Hugo Chávez, sale en libertad gracias al sobreseimiento de la causa concedido por el presidente Rafael Caldera, como parte de un acuerdo político con sectores de izquierda, como el MAS y el PCV, para lograr apoyo a su gobierno (1994).

Se transmite el primer episodio de Victorious (2010). Es una serie de televisión de telecomedia adolescente transmitida por Nickelodeon.

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