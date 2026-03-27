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Venezuela debutó con victoria en el Fifa Series 2026 el cual comenzó hoy viernes 27 de marzo de 2026 en Uzbekistán. El equipo venezolano bajo el mando del director técnico, Oswaldo Vizcarrondo dio cuenta de Trinidad & Tobago con pizarra de 4×1.

Este torneo se está disputando en Asia Central, Venezuela empezó con el dominio del balón ante los trinitarios. Delvin Alfonzo se lució con el uniforme criollo marcando dos tantos para darle la ventaja a Venezuela.

Reon Moore dio el tanto de la honra para los de Trinidad. Salomón Rondón entró en el segundo tiempo marcando dos goles más para los venezolanos. Rondón colocó los tantos para ampliar la ventaja.

Venezuela debutó con victoria en el Fifa Series 2026

El encuentro se disputó en el estadio Paxtakor Markaziy de la ciudad de Taskent. El próximo 30 de marzo, Venezuela volverá ante el combinado de Uzbekistán.

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