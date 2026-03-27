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Las playas recomendadas en Puerto Cabello en Semana Santa 2026 son varias. Puerto Cabello, Carabobo, se consolida como un destino perfecto para la Semana Mayor, por estar en una zona estratégica en el centro del país.

Hay 10 playas que te esperan en estos días santos, así que si quieres ir al Puerto te recomendamos visitar Isla Larga, Bahía de Patanemo, Waikiki y Playa La Rosa. El municipio garantiza diversión familiar, aguas cristalinas y opciones para surf, snorkel y gastronomía.

Playas recomendadas en Puerto Cabello en Semana Santa 2026

Isla Larga: Ideal para snorkel y buceo por sus aguas cristalinas y biodiversidad.

Bahía de Patanemo: Perfecta para familias, conocida por su gran extensión y ambiente agradable.

Playa Waikiki: Famosa por sus actividades playeras, música y el festival «Amanecer Fest» durante las temporadas, enfocada en la juventud.

Playa La Rosa: Una de las más concurridas y activas.

Otras opciones: El Palito, Playa Sonrisa, Playa Huequito, Gañango, y Muelle Pesquero.

Información Adicional para el Viaje:

Seguridad y Servicios: Las autoridades locales, bajo la gestión del gobernador Rafael Lacava, han certificado la limpieza y seguridad de los balnearios para recibir a temporadistas.

Atractivos: Además de la playa, se puede disfrutar del Malecón de Puerto Cabello, restaurantes de comida marina y la ruta religiosa local.

Ubicación: Las playas se encuentran fácilmente accesibles dentro del municipio Puerto Cabello, estado Carabobo.

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